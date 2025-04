Lettera43.it - Dichiarazione dei redditi 2025, quando bisogna pagare: le date da ricordare

Con l’arrivo della primavera, è tempo di pensare alladei, relativa all’anno d’imposta 2024. Le scadenze variano in base alla categoria del contribuente: vediamo nel dettaglio cosa devono sapere dipendenti, pensionati e liberi professionisti con partita Iva.Dipendenti e pensionatiAgenzia delle Entrate (Imagoeconomica).Chi ha un modello 730 da presentare (lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori) potrà inviare ladal 20 maggio al 30 settembre, anche tramite Car o intermediari. Eventuali imposte a debito o crediti a favore saranno trattenuti o rimborsati direttamente in busta paga o nella pensione, a partire da luglio(per i lavoratori dipendenti) o da agosto/settembre(per i pensionati). Se si presenta il modello 730 senza sostituto d’imposta (ad esempio per chi ha interrotto il rapporto di lavoro), eventuali importi a debito devono essere pagati autonomamente con modello F24, entro queste scadenze: 30 giugnoper il pagamento delle imposte (Irpef, addizionali, cedolare secca, ecc.