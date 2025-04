Patti Smith annuncia un nuovo libro in arrivo a Novembre

Patti Smith pubblicherà un nuovo libro dal titolo, Il Pane Degli Angeli che segue Just Kids (2010), M Train (2015) e Year Of The Monkey (2019).L'opera della "Sacerdotessa del rock" arriverà il 4 Novembre e sarà edita da Random House: "Ho impiegato dieci anni per scrivere questo libro alle prese con la bellezza ed il dolore di una vita. Mi auguro che la gente trovi qualcosa di cui ha bisogno", ha annunciato la Smith nel comunicato ufficiale. Secondo la sinossi, il libro dovrebbe essere incentrato sugli anni dell'adolescenza dell'artista, la sue incursione nel mondo della poesia, e la registrazione di album importanti come i suoi Horses (pubblicato nel 1975) ed Easter (1978). Patti Smith prima del nuovo libro il tour per celebrare i 50 anni di HorsesIn "Bread Of Angels" ci sarà spazio anche per il matrimonio di Patti Smith con il chitarrista degli MC5, Fred, il loro trasferimento in Michigan mentre intraprendono "nuove avventure con la creazione della loro famiglia".

