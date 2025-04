Lavori tram | via Ugo Bassi riapre chiudono San Felice e Indipendenza

Lavori della linea rossa del tram in via Ugo Bassi. Dal prossimo lunedì 14 aprile, il cantiere smobiliterà per lasciare spazio a una strada completamente riqualificata sia in superficie, con la pavimentazione di basoli restaurati solcata dai binari, sia sotto il. Bolognatoday.it - Lavori tram: via Ugo Bassi riapre, chiudono San Felice e Indipendenza Leggi su Bolognatoday.it Sono sostanzialmente conclusi idella linea rossa delin via Ugo. Dal prossimo lunedì 14 aprile, il cantiere smobiliterà per lasciare spazio a una strada completamente riqualificata sia in superficie, con la pavimentazione di basoli restaurati solcata dai binari, sia sotto il.

Lavori tram: via Ugo Bassi riapre, chiudono San Felice e Indipendenza. Bologna: conclusi i lavori della Linea Rossa del tram in via Ugo Bassi. La linea rossa del tram. Sprint in via Ugo Bassi. Lavori in anticipo in via Indipendenza. Bologna, le rotaie del tram e i nuovi basoli in via Ugo Bassi: le strade che riaprono e i tempi del cantiere della linea rossa. Tram, il cantiere arriva in via Indipendenza e Ugo Bassi. I cantieri del tram 'scendono' verso Piazza Maggiore: ecco mappa e tempistiche dei lavori. Ne parlano su altre fonti

Lavori tram, riapre via Ugo Bassi ai pedoni e poi anche agli autobus - Da lunedì 14 aprile, la via del centro interessata dai cantieri per la costruzione della linea rossa del futuro tram sarà riaperta al pubblico, ma solo per pedoni e biciclette ... (gazzettadibologna.it)

Bologna: conclusi i lavori della Linea Rossa del tram in via Ugo Bassi - (FERPRESS) – Bologna, 10 APR – Sono sostanzialmente conclusi i lavori della Linea Rossa del tram in via Ugo Bassi. Dal prossimo lunedì 14 aprile, il cantiere smobiliterà per lasciare spazio a una stra ... (ferpress.it)

Tutti i cantieri e i lavori in città dal 31 marzo - via di Sabbiuno dal giorno 31 marzo, strada chiusa a circa 600 metri dall'incrocio con via dei Colli e via Cavaioni per lavori di spostamento condotta rete idrica, propedeutici al cantiere di ... (bolognatoday.it)