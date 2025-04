Luigi Floretta morto dopo un intervento ai denti chiesto il processo per 3 persone per omicidio colposo

Luigi Floretta è morto il 30 giugno 2023 dopo essersi sottoposto a un intervento ai denti in uno studio privato di Brescia. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo in concorso per il titolare della clinica, una collaboratrice e l'anestetista esterna. Leggi su Fanpage.it il 30 giugno 2023essersi sottoposto a unaiin uno studio privato di Brescia. La Procura hail rinvio a giudizio perin concorso per il titolare della clinica, una collaboratrice e l'anestetista esterna.

