Rigenerazione urbana finanziati gli interventi per la riqualificazione di 7 centri storici dell’Agrigentino

centri storici": sono le parole del presidente dell'Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola, che esprimono il compiacimento dell'Ordine per il finanziamento, con le risorse del Pnrr, di 7,5 milioni di euro in favore di 7.

Rigenerazione dei borghi siciliani: 25 progetti finanziati per un totale di 44 milioni di euro - Progetti di rigenerazione culturale in Sicilia, finanziati dal Pnrr, investiranno 44 milioni di euro per valorizzare 36 borghi storici, promuovendo turismo sostenibile e coesione sociale. (gaeta.it)

Rigenerazione urbana tra Foggia, San Severo e Ordona: nasce un polo condiviso - Sabato scorso 5 aprile, presso la Pinacoteca civica Il 9Cento a Foggia, si è tenuta la prima presentazione agli organi ... (immediato.net)

Rigenerazione urbana, in arrivo quasi 20 milioni di euro per Caserta