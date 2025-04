Zonawrestling.net - AEW: Tra kayfabe e realtà, MJF umilia Alicia Atout davanti alle telecamere

Leggi su Zonawrestling.net

MJF ha reso tutto molto personale nell’episodio del 9 aprile di AEW Dynamite e non c’entravano né cinture né tornei. Dopo essere stato pubblicamente respinto da Bobby Lashley e Shelton Benjamin durante un acceso confronto sul ring con la Hurt Syndicate, MJF ha sfogato la sua frustrazione nel backstage, trasformando l’incidente in uno dei momenti più discussi della serata. Ed è proprio lì che, sua fidanzata nella vita reale, lo stava aspettando con un microfono. Ma quello che è successo subito dopo non è stato affatto professionale.Quandoha chiesto quale fosse la situazione tra MJF e la Hurt Syndicate, Lashley ha freddamente liquidato MJF, dicendo: “Non è una persona di cui fidarsi e non mi piace.” Benjamin lo ha appoggiato, aggiungendo: “Non abbiamo bisogno di nessuno, ma il piccolo George Costanza fa abbastanza ridere.