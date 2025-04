Passo del Bracco troppi incidenti e velocità folli | chiesti controlli e misure urgenti

Passo del Bracco. A lanciarlo è l’Afvs (Associazione familiari e vittime della strada Ets), che denuncia una pericolosità crescente lungo i. Genovatoday.it - Passo del Bracco, troppi incidenti e velocità folli: chiesti controlli e misure urgenti Leggi su Genovatoday.it Un appello formale alle prefetture di Genova e La Spezia, alle forze dell’ordine e agli enti competenti per segnalare una situazione sempre più critica suldel. A lanciarlo è l’Afvs (Associazione familiari e vittime della strada Ets), che denuncia una pericolosità crescente lungo i.

Passo del Bracco, troppi incidenti e velocità folli: chiesti controlli e misure urgenti. "Sul Bracco troppi incidenti e persone all'ospedale. Autovelox e dissuasori e più controlli nei fine settimane. Indagini contro le gare clandestine". Il dissesto delle strade della Liguria, percorsi a ostacoli tra buche e rattoppi. Chiude sul Bracco la storica osteria dei motociclisti.

