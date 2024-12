Iodonna.it - Una sfilata rossa di ciclisti vestiti da Babbo Natale ha attraversato la città di Roma in nome della solidarietà

Leggi su Iodonna.it

, 23 dic. (askanews) – Unadidahaladiin. In centinaia hanno partecipato all’annuale Pedalata dei, organizzata col patrocinio diCapitale – Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, per sostenere le attività di Peter Pan ODV, che da trent’anni è al fianco di bambini e adolescenti malati di cancro e delle loro famiglie garantendo loro supporto e accoglienza. Leggi anche › Le feste in famiglia,e Gesù Bambino I tantidi tutte le etàdasono partiti domenica mattina dal Colosseo alle 9.30 e hanno pedalato fino alla Grande Casa di Peter Pan a Trastevere, dove l’organizzazione accoglie i bambini che con le loro famiglie si spostano aper curarsi, lungo un tragitto di quasi quattro chilometri attraverso il centroEterna.