Milan tre giorni di riposo | solo infortunati a Milanello

Paulo Fonseca, tecnico del, ha deciso di concedere trediai suoi calciatori in vista delle festività natalizie, offrendo così l’opportunità di ricaricare le energie prima della ripresa del campionato. Questo periodo di pausa arriva dopo un’intensa prima parte di stagione, con la squadra rossonera che ha alternato buone prestazioni a qualche difficoltà. Tuttavia, c’è un dettaglio importante da non trascurare.ello, infatti, resterà chiuso per il resto del gruppo, tranne che per i giocatori. Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il centro sportivo rossonero rimarrà aperto esclusivamente per coloro che necessitano di terapie o sedute differenziate, sia in campo che in palestra, per recuperare in vista dei prossimi impegni. Questa decisione riflette la necessità di mantenere un equilibrio tra ile la preparazione fisica, soprattutto per i giocatori che stanno affrontando infortuni e per quelli che necessitano di lavori specifici.