Spazionapoli.it - Meret, futuro ancora in bilico: tre nodi da sciogliere per il rinnovo

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Napoli, ildinon sembrauna questione risolta: in dubbio il suoin azzurro.La vittoria del Napoli in casa del Genoa ha una firma ben precisa, che è quella di Alex. Il portiere azzurro è stato autore di una prestazione superlativa, con almeno tre parate decisive per il risultato. Gli azzurri, così, sono riusciti a portarsi il risultato a casa nonostante un secondo tempo fatto di grandi difficoltà e una prestazione criticata anche a fine gara dall’allenatore Conte.Tanti gli elogi, ovviamente, per il protagonista del match. Il suoin azzurro, però, restaina causa del mancatodel contratto. Il suo accordo con il Napoli scade infatti nel 2025 e, nonostante le intense voci di un accordo vicino, mancala firma per il prolungamento.