Puntomagazine.it - Manovra Auriemma (M5S): “Per ministri 500mila euro, al resto del paese solo briciole”

Leggi su Puntomagazine.it

La deputata M5S Carmelacritica la Legge di Bilancio: ‘Unache colpisce i più deboli e favorisce i potentiRoma, 21 dic. – “Ieri è stata approvata alla Camera forse la Legge di Bilancio più vergognosa della storia. Unasenz’anima che si abbatte violentemente sull’Italia onesta e lavoratrice, condannando alla fame le fasce più deboli della società. Tagli alla sanità e alla scuola pubblica, nessuna misura di contrasto alla povertà, niente sul caro-vita, ai pensionati sono stati dati 1,80mentre mezzo milione va ae Sottosegretari,per il settore automotive e si investirono miliardi in armamenti e difesa. Questo è il succo delladel Governo dei ‘patrioti’. Avevamo chiesto di aumentare le pensioni minime di 100e di aumentare il sussidio per i lavoratori in cassa integrazione.