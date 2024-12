Ilfattoquotidiano.it - Contro la solitudine e il disagio sotto le feste il Telefono Amico fa la maratona di Natale: linee di ascolto aperte h24

Empatia, altruismo,, sensibilità e conforto. Sono queste le principali caratteristiche del servizio delladiItalia, che si concentra soprattutto nel periodo di. In occasione delle festività natalizie, in particolare 24-25-26 dicembre, si ripete la consueta iniziativa dell’organizzazione di volontariato che terrà attivo il proprio servizio ditelefonico h24 per stare accanto a chi è solo o vive condizioni diemotivo. I volontari risponderanno al(numero unico nazionale: 02 2327 2327) dalle ore 9 della Vigilia difino alla mezzanotte di Santo Stefano. “Svolgiamo quella che potremmo definire la funzione di un pronto soccorso emozionale”, dice a ilfattoquotidiano.it Joy Patrick, volontaria e responsabile comunicazione diItalia.