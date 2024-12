Quotidiano.net - Appello al governo per salvare il settore idroelettrico italiano: rischi e opportunità

Imprese, associazioni imprenditoriali e di consumatori, sindacati e Onlus rivolgono unalperil. E' quanto sui legge in una pagina a pagamento acquistata sui principali quotidiani italiani in cui viene pubblicato il 'Manifesto Uniti per l'', in cui viene denunciato che "il nostro paesea di perdere unenergetico strategico". "Nel 2023 - si legge nel Manifesto - i 4.800 impianti italiani hanno infatti prodotto energia elettrica verde pari al fabbisogno di oltre 15 milioni di di famiglie, generando valore per circa 2 miliardi di euro l'anno e impiegando circa 12mila lavoratori altamente specializzati, in forma diretta o nell'indotto". "In un contesto in cui non sussiste, nemmeno a livello europeo, chiarezza sui principi da seguire nell'assegnazione delle concessioni - si legge ancora - l'Italia ha avviato procedure concorrenziali che hanno stimolato e stimoleranno l'interesse e la partecipazione di operatori europei e non europei, con grandi incertezze sulle prospettive dele sugli investimenti negli impianti".