Tpi.it - Angelo Madonia parla dell’esclusione da Ballando con le Stelle: “Sono stato licenziato con un comunicato”

Leggi su Tpi.it

dacon letorna arecon learrivata il 25 novembre scorso in seguito a uno scontro con la giuria e, in particolar modo, con Selvaggia Lucarelli.Ospite di Domenica In, il ballerino ha dichiarato che la sua relazione con Sonia Bruganelli, concorrente dello show, non ha mai rappresentato un problema per lui: “Non ero distratto da Sonia Bruganelli, né dalla nostra storia.andato via avendo tutti 10 dalla giuria, ero totalmente concentrato”.“perché micomportato in maniera non in linea con la giuria, ma ho precisato che dopo nove settimane avrei voluto che sisse del sacrificio di Federica Pellegrini, la mia partner, e che non mi piaceva usare determinati argomenti che erano fuori luogo in quel momento.