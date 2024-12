Secoloditalia.it - La mia Calabria ultima per qualità della vita, ma c’è una nuova speranza: basta coi piagnistei

L’anno scorso, l’su 117 perera la provincia di Crotone; quest’anno, è Reggio; e le altre calabresi stanno sotto il 90esimo posto, in cui si assesta, si fa per dire, Catanzaro. Alla notizia, ecco una bella arrampicata sui muri lisci di politici indignati e di professori che cercano di negare il metodo e i parametri; mentre anime poetiche postano, sui social, consolanti foto con cieli e mari, ignari che mari e cieli si fotografano da tutte le parti del Pianeta, tranne Artide e Antartide, che pure mostrano delle altre bellezze, sebbene poco turistiche.Quello che è curioso è quando qualcuno strilla che l’autonomia differenziata potrebbe far andare peggio le cose. Si tranquillizzi: peggio di ultimo, per grammatica, non c’è niente, e ultimo è giù superlativo sia relativo sia assoluto! La, e sia detto con buona pace dei liberisti e dei comunisti, non si misura a soldi.