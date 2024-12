Quifinanza.it - Contratto del Turismo firmato con l’accordo per 200 euro di aumento e una tantum da 450

Situazione sbloccata dopo sei anni di stallo: raggiunta l’intesa fra i rappresentanti di categoria e i sindacati per il rinnovo delnazionale dell’industria turistica.è statoda Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e dalle associazioni datoriali Aica e FederConfindustria.Il nuovosarà in vigore dall’1 gennaio 2025 e avrà durata triennale. Il testo introduce un adeguamento salariale e una serie di miglioramenti da tempo richiesti a gran voce dai lavoratori.contrattuale da una parte punta a riallineare le retribuzioni al costo della vita, ma dall’altra parte intende introdurre nuove garanzie e tutele.Cosa prevede il nuovoIl nuovodelprevede:in linea con gli altri contratti del settore, si è trovatoper unsalariale complessivo di 200, una volta a regime, distribuiti in quattro tranche (che salgono a cinque per le agenzie di viaggio e i tour operator);un bonus unada 450per la maggior parte dei lavoratori, che saranno ridotti a 320per chi è in servizio nelle agenzie di viaggio;un premio di garanzia fino a 186in caso di mancata contrattazione di secondo livello entro sei mesi.