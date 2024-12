Dilei.it - Ascolti tv del 21 dicembre, Ballando con le stelle vince contro tutti

Sabato 21è andata in onda l’attesissima finale dicon le: un’edizione ricchissima di colpi di scena che anche durante la puntata conclusiva ha regalato grandi emozioni – comprese le lacrime di Milly Carlucci – e che ha tenuto incollati i telespettatori, curiosi di vedere chi avrebbe vinto la gara.La sfida degliinvece ha dato risultati (quasi) scontati: nel fine settimana che precede il Natale, la programmazione ha favorito proprio il celebre dancing show, mentre il palinsesto delle altre reti aveva in canna dei classici del periodo. Rai2 ha proposto La carica dei 101, Italia1 ha sfidato la concorrente con Il Grinch, mentre su Canale5 è andata in onda la commedia con Diego Abatantuono Improvvisamente Natale.in aggiornamento dalle 10 in poi