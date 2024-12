Liberoquotidiano.it - Uccide il padre a coltellate e fugge con 100mila euro, fermato 27enne

Caserta , 21 dic. - (Adnkronos) -ilin provincia di Caserta econ: rintracciato e. Questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Maddaloni, a conclusione di una articolata indagine coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno dato esecuzione al provvedimento di fermo nei confronti di un cittadino di nazionalità cinese,, ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio del, 48enne. L'indagato, nella tarda serata di ieri venerdì 20 dicembre, al culmine di un litigio familiare per futili motivi avvenuto all'interno dell'abitazione dove viveva con i genitori, ha accoltellato ilcon numerosi fendenti in diverse parti del corpo, fino adrlo per poi fuggire facendo perdere le tracce. Le indagini e le immediate ricerche svolte dai carabinieri, costantemente diretti dalla Procura sammaritana, hanno consentito di rintracciarlo e bloccarlo dopo alcune ore, mentre tentava di allontanarsi alla guida dell'autovettura dei genitori.