The Voice Kids le pagelle della finale | Antonella Clerici impeccabile 10 Clementino showman 9

Ladi Thenon è stata solo una gara, ma un viaggio fatto di emozioni, risate e momenti indimenticabili. I ragazzi sul palco ci hanno mostrato che il talento vero non ha età, e i giudici, con la loro esperienza e personalità, hanno saputo renderla ancora più speciale. Ecco come sono andati i protagonisti.Nella, la competizione ha lasciato spazio a un’atmosfera di pura complicità. Tra un’esibizione e l’altra, i bambini si sono supportati e abbracciati, mostrando che, alla fine, la gara era solo un pretesto. Un clima di leggerezza che ha reso tutto più autentico e, diciamolo, più interessante. Alla fine, è stata Melissa a vincere, conquistando il cuore del pubblico con la sua potente voce e la sua straordinaria interpretazione.. Voto: 10è sempre la padrona di casa perfetta, ma in questaè riuscita a brillare ancora di più.