Inter-news.it - Reijnders: «Oggi era fondamentale vincere, contro il Verona una gara complicata»

Leggi su Inter-news.it

Tijjaniha permesso al Milan di espugnare lo stadio del Bentegodiil. Il centrocampista ha commentato così la vittoria nel post partita. RITORNO – Coni tre punti in cassaforte, nel post partita di Hellas-Milan, ha parlato Tijjaniin collegamento con DAZN. Il centrocampista del Milan ha parlato così dopo il gol che .Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «erailuna»)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati