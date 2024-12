Laprimapagina.it - Pianatv: l’emittente calabrese di Michele Cavallaro che unisce tradizione e modernità

Leggi su Laprimapagina.it

Nel panorama delle emittenti televisive regionali italiane,si distingue come un punto di riferimento per la Calabria, grazie all’impegno e alla visione del suo editore,. La rete trasmette in Calabria sul canale 185 del digitale terrestre, offrendo una programmazione ricca di contenuti che spaziano dalla cultura locale all’attualità, con un occhio di riguardo per le tradizioni calabresi.Un ponte tra la Calabria e il mondoOltre alla diffusione sul territorio regionale,ha saputo abbracciare le nuove tecnologie per raggiungere un pubblico globale. Grazie alla trasmissione in streaming via web,è visibile ovunque, permettendo ai calabresi all’estero di mantenere vivo il legame con la propria terra d’origine. Questa doppia modalità di fruizione – televisiva e online – fa diun esempio virtuoso di come una realtà locale possa ampliare i propri confini senza perdere la propria identità.