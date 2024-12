Oasport.it - LIVE Benetton Treviso-Zebre 8-3, United Rugby Championship in DIRETTA: Marin va a segno con il calcio piazzato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63? Zuliani guadagna unpreziosissimo. Leperò recuperano l’ovale sulla touche battuta dagli avversari.62? Grande avanzata della formazione di Bortolami.che entra nei cinque metri avversari, poi però Bernasconi perde il controllo del pallone.61? Cambio nelle: fuori Fischetti, dentro Rizzoli.59? NON SBAGLIA! Si rifà il 22enne azzurro dopo la trasformazione fallita in precedenza. +5 per i trevigiani.8-3!58?di punizione in favore del, si va per i pali. Prontoalla battuta.56? Come nel primo tempo, in quest’avvio di ripresa non si sono marcati punti.54? Ancora una grande accelerazione di Ratave sulla sinistra che smuove gli equilibri tattici dell’incontro. Il rappresentate delle Fiji è però placcato e portato in rimessa laterale.