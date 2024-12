Ucraina-Russia von der Leyen | Il 2025 sarà l’anno decisivo

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Per l’“sappiamo che ilun”. Lo prevede la presidente della Commissione Europea Ursula von der, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. “Saranno trascorsi tre anni dall’inizio dell’invasione russa – prosegue -. Vladimir Putin sta raddoppiando gli sforzi per ottenere guadagni. Rafforzare l’, in questo momento, è per noi un imperativo sia morale che strategico: il mondo sta guardando come continueremo il nostro sostegno all’. E, proprio come la coraggiosa resistenza, saremo risoluti. Quindi, dobbiamo assicurarci che l’prevalga e dobbiamo mettere l’in una posizione di forza. L’Europa ha finora fornito all’quasi 130 miliardi di euro”, ricorda. Per la Siria, “una cosa è molto chiara: con il sostegno dell’Unhcr, tutti i rimpatri” di rifugiati dall’Ue, dice la presidente della Commissione Europea, “devono essere volontari, sicuri e dignitosi”.