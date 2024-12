Quotidiano.net - Stellantis, nel nuovo spot l’impegno per l’Italia: “La 500 ibrida a Mirafiori? Si può fare”

Torino, 20 dicembre 2024 – Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati confermano il proprio impegno nelle fabbriche nazionali, rinnovando così il loro legame indissolubile con. “Un messaggio forte e chiaro che questa sera arriverà nelle case attraverso un video che coniuga orgoglio, eccellenza e bellezza, tratti distintivi del Belpaese”, si legge in una nota diffusa da. Lo slogan “Si può” Sulle note di ‘Si può’ di Angelo Branduardi, le immagini dellosi susseguono a un ritmo incalzante, mettendo in luce il viaggio che i marchi FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati hanno intrapreso oltre cento anni fa, intrecciando le loro storie industriali con quella del Belpaese. “Un viaggio fatto di salite e discese, come nella vita di ciascuno di noi, eppure destinato a durare ancora molto a lungo.