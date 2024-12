Serie A anticipi e posticipi giornate 21-22-23 | Juventus-Milan Napoli-Juventus e Milan-Inter tutte alle 18

Leggi su Sportface.it

La LegaA ha ufficializzato glie idalla 21a alla 23a giornata di campionato, in anticipo rispetto alla tabella di marcia precedentemente annunciata. Si tratta delle sfide che si giocheranno nei tre turni tra metà gennaio e inizio febbraio e tra le altre cose spicca l’orario in comune, e anomalo, di tre big match di assoluto prestigio come. Ebbene, le super sfide in questione si giocherannoore 18, le prime due citate di sabato, il derby della Madonnina di domenica. In questo lasso di tempo, spiccano anche Atalanta-, Lazio-Fiorentina e Roma-pianificateore 20.45, la prima di sabato e le altre due di domenica. Andiamo allora di seguito a scoprire la programmazione completa delle trein questione, così come annunciato dalla LegaA in una nota diramata nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre.