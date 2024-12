Justcalcio.com - Milan, due club su Terracciano: la situazione|Calciomercato

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-20 12:46:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:, duesu: laCalciomercato.com Home, duesu: la situazione Getty Images Filippoe un futuro ancora tutto da scrivere. Il classe 2003 gode della stima del tecnico Paulo Fonseca che lo considera affidabile del punto di vista tecnico e tattico oltre che un professionista serio. Una fiducia che però non vuole dire posto in squadra perché la concorrenza è alta e di grande livello: l’ex Verona ha giocato poco fin qui ( 4 presenze in A e 1 in coppa Italia).