Ilrestodelcarlino.it - L’Italservice cerca punti. In campo i nuovi arrivati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultima partita in trasferta del 2024.oggi alle 20,30 sarà in Campania a giocare contro lo Sporting Sala Consilina, dove milita l’ex biancorosso Diego Carducci, marchigiano doc. Si gioca al PalaMeridionale di San Rufo a Salerno. Mister Davide Bargnesi riabbraccia Matheus Barichello e Cristopher Wittig, reduci dalle fatiche con le rispettive Nazionali, l’Italia e la Germania. Squalificato, invece, Oitomeia, che tornerà a disposizione per l’ultima gara casalinga del 2024, quella con il Benevento di venerdì 27 dicembre. Capitan Felipe Tonidandel e compagni possono contare sugli ultimiovvero Simone Achilli, ex Consilina, e Marwan Badahi. Achilli è un talentuoso laterale, bravo in entrambe le fasi di attacco e difesa, romano, classe 2001, cresciuto e sbocciato con la maglia dell’Olimpus Roma.