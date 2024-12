Lettera43.it - L’endorsement di Musk all’estrema destra tedesca: «Solo l’Afd può salvare la Germania»

Elonè tornato a parlare della situazione politica in. Dopo il botta e risposta con Olaf Scholz, definito un «Narr», che tradotto può significare tanto «idiota» quanto «stupido», il fondatore di Tesla ha utilizzato il suo social network, X, per un vero e proprio endorsement, a poche settimane dal voto tedesco., infatti, ha scritto: «puòla». Il miliardario ha rilanciato il video di Noemi Seibt, un’influencer che nel suo messaggio attacca i Verdi e definisce «imbecille» il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck. Poi elogia, Trump e Milei.Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt— Elon(@elon) December 20, 2024Scholz: «Libertà significa dire anche cose non giuste»Al tweet diha risposto lo stesso cancelliere Scholz.