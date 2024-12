Ilfoglio.it - Il caso Renzi e il circo mediatico-giudiziario che funziona benissimo

Al direttore - Il nostro ministro degli Esteri continua a sostenere che l’Ucraina non può usare le armi italiane per difendersi dall’aggressore attaccando obiettivi militari in territorio russo. Una posizione degna dei pacifisti a senso unico. E caduto finalmente Assad si scopre che voleva legittimare un dittatore sanguinario per rimpatriare anzitempo i rifugiati siriani. Una posizione indegna dell’Italia che non ci fa onore. Pensavo che Tajani fosse un uomo di principi. Ci sono rimasto male. Bruno Geddo Al direttore - Caro Cerasa, leggevo l’articolo di Andrea Graziosi che condivido. Mi permetta di aggiungere alcune riflessioni su un tema a me caro. La lotta contro il narcotraffico è una responsabilità condivisa che richiede un impegno condiviso a livello europeo. La natura transnazionale e oligopolistica del mercato della droga, le diverse rotte utilizzate dai narcotrafficanti e l’impatto devastante sulle società europee rendono necessaria una risposta unitaria e integrata.