Iodonna.it - I consigli del Prof. Paolo Veronesi Presidente della Fondazione Umberto Veronesi e Direttore Divisione Senologia Chirurgica dello IEO

In base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità in Italia, ogni anno, ci sono circa ottomila decessi dovuti a influenza o a sue complicanze. Come medico, credo che basti questa cifra per invitare tutti, e in particolare i più fragili, a sottoporsi alla vaccinazione. Influenza, dagli esperti il decalogo per difendere anziani e fragili X Non a caso il nostro Sistema sanitario, già da ottobre, sta offrendo gratuitamente il vaccino a chi potrebbe avere più problemi a contrarre il virus.