Lapresse.it - Francia, caso Gisele Pelicot: 20 anni all’ex marito. La donna: “Pensiero va a vittime non riconosciute”

Leggi su Lapresse.it

Il giorno della verità per ilche ha turbato lae non solo è arrivato: Dominiqueè stato giudicato colpevole di stupri aggravati nei confronti dell’ex moglie. L’uomo, 72enne, dovrà scontare 20di reclusione, la pena massima prevista dall’ordinamento francese per questo tipo di accuse.abusata perha abusato perdella moglie, con cui è stato sposato per 50, dopo averle somministrato dei sedativi. Violenze filmate, a cui hanno partecipato anche altri uomini sconosciuti, ‘reclutati’ sul web. Anche loro sono stati giudicati colpevoli.: “Penso allenon, condividiamo la stessa lotta”“Questo processo è stato una prova molto difficile”, ha commentato Gisèle, applaudita dalla folla davanti al tribunale di Avignone, dopo la pronuncia della sentenza, “rispetto la decisione della corte.