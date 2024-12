Oasport.it - Vuelta a España 2025, presentato il percorso: partenza dall’Italia, c’è l’Angliru, sfilza di montagne

Nella serata odierna è statoildella, che incomincerà il 23 agosto a Venaria Reale. Le prime tre tappe si disputeranno infatti in Piemonte, poi si tornerà in Spagna (passando per la Francia) e il gruppo chiuderà la propria fatica il 14 settembre a Madrid dopo aver pedalato per 3.151 chilometri. La tradizione è stata confermata e il tracciato è particolarmente esigente con ben otto frazioni di alta montagna: i durissimi arrivi in salita del, dell’Alto de la Farrapona e della Bola del Mundo strizzano l’occhio agli scalatori. Gli organizzatori hanno voluto inserire due cronometro (una individuale e una a squadre), cinque giornata di media montagna, cinque tappe definite collinari e una soltanto completamente pianeggiante.A Venaria Reale dovrebbero essere le ruote veloci a contendersi la prima maglia roja, ma già al secondo giorni il traguardo è posto in quota (ai 1.