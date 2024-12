Lanazione.it - Terrorizza e minaccia la madre, donna allontanata dalla casa familiare

Castelfranco di Sotto (Pisa), 19 dicembre 2024 – Unadi 50 anni è statadadopo aver ripetutamenteto eto la. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Castelfranco di Sotto in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Pisa, applicando anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Le indagini, avviate a seguito di una denuncia, hanno permesso di accertare come la, a partire dal 2018 e fino allo scorso giugno, abbia sottoposto la, a reiterate condotte violente, sia fisiche che psicologiche. Questi comportamenti si sono protratti nel tempo, creando un clima di costante tensione e paura all'interno del nucleo, aggravatopresenza della figlia minore, affidata alla nonna dal Tribunale per i Minorenni.