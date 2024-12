Iltempo.it - “Primo caso grave di aviaria”. Allarme rosso negli Usa: divampa la preoccupazione

Un anziano paziente della Louisiana è in «condizioni critiche» per unaforma di influenza, hanno annunciato le autorità statunitensi, ilumanonel Paese mentre cresce il timore di una possibile pandemia di influenza. Il nuovoporta a 61 il numero totale di infezioniStati Uniti durante l'attuale epidemia del 2024, mentre altri pazienti hanno manifestato sintomi lievi dai quali sono guariti a casa. La gravità delin Louisiana ha aumentato l', facendo eco a casi simili in tutto il mondo. Il mese scorso, anche un adolescente in Canada è stato ricoverato con undi influenza. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), il paziente della Louisiana è stato esposto a uccelli malati e mortistormi del cortile.