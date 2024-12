Sport.quotidiano.net - La folle notte di Andy Pelmard a Lecce, inseguimento e arresto. Cosa è successo

, 19 dicembre 2024 – Patente ritirata,ed esclusione dalla rosa della prima squadra. Si è conclusa nel peggiore dei modi per il difensore giallorosso, la cena natalizia organizzata dalla società delCalcio il 17 dicembre scorso. Il difensore francese classe 2000, in prestito dal Clermont, dopo aver accompagnato alcuni giocatori, si è reso protagonista di un episodio che ha scatenato il caos in città. Secondo quanto ricostruito dal club salentino, il giocatore avrebbe iniziato a circolare pericolosamente per le strade a bordo del proprio Suv, viaggiando anche in controsenso e soprattutto non fermandosi all'alt di un posto di blocco. Le forze dell'ordine, insospettite dalla sua condotta e dalla targa straniera, hanno avviato unvelocità che si è concluso con l'del calciatore Sul posto sono intervenuti alcuni compagni di squadra, il presidente Saverio Sticchi Damiani e il team manager Claudio Vino.