Bonolis fidanzato con bionda? Addio Sonia Bruganelli | gossip e FOTO

Ilsi accende su Paolo. Il conduttore romano, noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata, è stato avvistato a cena con una donna misteriosa, sollevando domande sul suo stato sentimentale. Mentre la sua ex moglie ha fatto notizia per la sua relazione con il ballerino Angelo Madonia, questa è la prima volta cheviene associato a una possibile nuova fiamma.A diffondere la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha pubblicato uno scatto sui suoi profili social. Nella, si vedein un locale, seduto accanto a una donnail cui volto rimane coperto dalla figura del conduttore. Parpiglia ha accompagnato l'immagine con queste parole: "Anticipazione: non è la. Auguro il meglio (se fosse) per lui".Non sono emersi dettagli su chi fosse la donna o sul contesto della serata.