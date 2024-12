.com - Ben Harper & The Innocent Criminals: in italia per sei concerti

Leggi su .com

Oltre alla già annunciata tappa in occasione quarta edizione di Comfort Festival® – per la prima volta alla Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo nella città metropolitana di Milano – il prossimo anno Ben; Thesaranno inper altre cinque tappe da Nord a Sud. Questo il calendario completo:Sabato 5 Luglio – Milano, Comfort Festival® / Villa Casati Stampa di Cinisello BalsamoDomenica 13 Luglio – Bologna, Sequoie Music ParkMartedì 15 Luglio – Pompei (NA), BOP Beats of Pompeii / Anfiteatro degli ScaviMercoledì 16 Luglio – Fermo (MC), Piazza del PopoloGiovedì 17 Luglio – Forte dei Marmi (LU), Villa BertelliSabato 19 Luglio (h. 14:00) – Tarvisio (UD), No Borders Music Festival / Laghi di FusineBenè uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, che lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk.