Trump manifesta uno strano interesse per il Canada: "Perché 100 miliardi all'anno di sussidi? Meglio annetterlo…"

Donald, nelle ultime ore, torna su un argomento caro anche in campagna elettorale: far entrare ilnegli Stati Uniti come 51esimo stato degli Usa, visto che ogni anno alle casse americane lo Stato confinante costa 100di. “annetterlo.”. La sua esternazione è arrivata dopo aver definito il primo ministro canadese Justin Trudeau alla pari di un “governatore” e che a questo punto l’integrazione delsarebbe “un’ottima idea”, riferendosi al deficit commerciale tra i due. “Nessuno sa direnoi dobbiamo fornirealper oltre 100di dollari? – tuona il tycoon – non ha senso”.sul: “Molti canadesi vogliono essere americani”The Donald ha specificato che “molti canadesi vogliono che ildiventi il 51esimo stato, risparmierebbero in modo massiccio su tasse e protezione militare, e io credo che sia una grande idea, 51esimo stato”.