Come finisce il film Autumn in New York | il destino di Charlotte e la trasformazione di Will

Ilin Newsi conclude con la tragica morte didurante un’operazione chirurgica che avrebbe dovuto salvarle la vita. Nonostante gli sforzi disperati diper trovare uno specialista che eseguisse l’intervento, il tumore al cuore disi rivela fatale. Dopo la sua morte,ritorna al suo appartamento e scopre il regalo di Natale cheaveva preparato per lui: una piccola scatola contenente il suo orologio, che lei aveva preso durante il loro primo incontro. In lacrime, abbraccia il regalo mentre guarda fuori dalla finestra.Nei momenti finali del, ambientati in estate,sembra aver trovato un po’ di pace. È su una barca nel lago di Central Park, tiene in braccio il suo nipotino appena nato, figlio di sua figlia Lisa. Mentre osserva il paesaggio, nota un cigno e intravede il riflesso di una donna che attraversa il ponte, un’immagine che richiama il ricordo di