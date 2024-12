Ilrestodelcarlino.it - Un cesenate sulla scena mondiale. L’ambasciatore Marco Alberti lascia l’incarico in Kazakistan

Dal lontano e gelidonon ha mai mancato di intrattenere scambi con Cesena, sia attraverso i media che con incontri diretti, rendendo quasi familiare una cultura lontana che ha, però, molto scambi economici con l’Italia. Ed orasi appresta are il suo ruolo di ambasciatore italiano in quella ex repubblica sovietica per altre destinazioni. Secondo voci, una residenza più vicina al Mediterraneo. Intanto vale ricordare la carriera diplomatica di un(per il vero è nato in Congo durante uno dei lunghi soggiorni all’estero della sua famiglia d’origine, il padre infatti è il pediatra Arturofondatore delle Ong Avsi e Orizzonti, ma ha vissuto qui gli anni giovanili) che, poco più che cinquantenne, sposato, padre di tre figli, ha già rivestito incarichi importanti.