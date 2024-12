Movieplayer.it - Secret Level: tutti gli episodi, dal peggiore al migliore

La serie antologica Prime Video chiude la sua corsa con la seconda parte e noi ne approfittiamo per dirvi quelli che sono i nostripreferiti. Ci ha colpito più a livello visivo che narrativo, la serie antologicaca di Tim Miller che dopo Love, Death+Robots ha voluto omaggiare il mondo dei videogiochi che sempre più sta influenzando l'industria dell'audiovisivo (vedi il trailer di 28 anni dopo). Resta comunque un progetto di grande portata con coinvolte star internazionali a prestare la propria voce ad un'animazione perlopiù fotorealistica e in-game. Cogliamo l'occasione per proporvi la nostra classifica sulle 15 puntate del serial, aspettando di sapere le vostre preferenze. 15. Dungeons & Dragons: The Queen's Cradle Non ha il piglio scanzonato dell'apprezzato adattamento cinematografico di Dungeons .