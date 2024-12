Iltempo.it - Salvini fiducioso: "Attacco politico. I vuoti di memoria di Conte sono penosi"

Venerdì 20 dicembre, a Palermo, presso la casa circondariale Pagliarelli, verrà pronunciata la sentenza del processo a carico di Matteoper il caso Open Arms. Tre anni di processo per un totale di 24 udienze con 45 testimoni. L'accusa è di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, dopo aver impedito per 19 giorni lo sbarco di 147 persone, tra cui minori, soccorse dalla Ong Open Arms nel corso di tre salvataggi nell'agosto 2019. Il ministro dei Trasporti, Matteo, in un'intervista a Il Giornale si dice "" e usa parole chiare: "Voglio credere che l'Italia sia un Paese normale, e in un Paese normale chi difende i confini non viene condannato. In caso contrario, sarebbe una pessima notizia per il Paese e un motivo di festa per i trafficanti e per i nemici dell'Italia.