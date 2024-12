Ilfattoquotidiano.it - Malagò prova a tenersi la poltrona: elezioni per il presidente del Coni all’ultimo giorno utile. Così tenta di ottenere una legge per se stesso

Adesso c’è una data cerchiata in rosso sul calendario: 26 giugno 2025, ilin cui si sceglierà il prossimodel. Chiunque esso sia, che si tratti di un nuovo leader o ancora di Giovanni. In ritardo sulla tabella di marcia, probabilmente anche un po’ controvoglia (fosse per lui, non lo avrebbe fatto mai), l’attuale numero uno ha convocato il consiglio elettivo per il prossimo quadriennio del Comitato olimpico. Può sembrare una formalità, ma anche la data è un po’ una notizia: ilnon è mai andatotardi alle urne.Di solito, lesi tengono in primavera, una volta esaurita la tornata di tutte le Federazioni che hanno tempo fino al 15 marzo per scegliere il loro. E infatti l’ultima volta, nel 2021, si votò a inizio maggio, come anche nel 2017.