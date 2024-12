Lanotiziagiornale.it - L’ora della verità per Stellantis: in ballo c’è il futuro in Italia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il grande giorno è arrivato. Al ministero delle Imprese e del Made in Italy oggi si deciderà ildinel nostro Paese. Le dimissioni dell’ad Carlos Tavares sono considerate da molti come un’opportunità per l’azienda dell’automotive di riallacciare i rapporti anche con i governi, a partire da quellono.E il primo test è proprio l’incontro con il ministro Adolfo Urso e i sindacati. L’obiettivo è presentare un piano a lungo termine per la produzione inpotrebbe impegnarsi ad ampliare la produzione e a salvare i posti di lavoro nel nostro Paese, ma cosa chiederà in cambio e cosa sarà disposto ad accettare il governo?Il confronto trae il governoProbabilmente la richiesta sarà di avere maggiori sostegni, soprattutto nella transizione verso l’elettrico.