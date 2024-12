Ilfattoquotidiano.it - L’Asl Gallura è tra le peggiori cinque del Paese: un bilancio disastroso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Enza PlotinoIgnorati. Così si sono sentiti i sindaci sardi dellache proprio la scorsa estate avevano voluto informare il neo assessore regionale alla Sanità sulle molteplici e pressanti criticità della sanità della Asltra cui le difficoltà dei Pronto soccorso e dei reparti di radiologia, la carenza di posti letto e i turni scoperti degli anestesisti. A livello nazionale la Asl sarda dellaè “tra le 5per presa in carico dei pazienti”, come ha certificato recentemente la classifica stilata dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).E’ stata la conferenza socio-sanitaria del, tenutasi nei giorni scorsi alla presenza di sindaci e amministratori provinciali e regionali e dei vertici della Asl, a dare voce ai disagi, alle criticità, all’inesistenza di servizi minimi ed essenziali e alla paura per i sistemi di cura andati in frantumi che i cittadini sardi subiscono da tempo.