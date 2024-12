Movieplayer.it - Donald Trump, Rosie O'Donnell attacca Time per la cover: "Che ne dite di criminale dell'anno?"

Leggi su Movieplayer.it

La comica americana ha duramente contestato la scelta del celebre magazine di assegnare laal rieletto presidente USA.O'ha sfruttato TikTok per scagliarsi controMagazine per aver nominato'uomo' nel 2024, annunciandolo pubblicamente lo scorso 12 dicembre, con tanto di commento del direttore Mark Benioff. Il boss diha sottolineato come, a suo parere, la futura presidenza disegna un periodo molto promettente per gli Stati Uniti. Decisione e parole che hfatto infuriareO'. Attacco al presidente "Uomo" esordisce O'"Beh, vaf****uloMagazine. Sul serio. Che nedi uomo più pericoloso? Che nedi? Che nedel peggior .