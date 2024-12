Ilnapolista.it - Serie B, Paolo Bedin è il nuovo presidente di Lega

Come riporta Sky Sport, èildellaB. L’ex direttore generale dellaPro è stato eletto alla terza votazione dopo che iluscente, Mauro Balata, ha ritirato la propria candidatura.Nella prima, ex dg dellaPro ha ottenuto 8 voti contro i 5 di Balata e dell’altro candidato Vittorio Veltroni. Nella seconda,è salito a 11 preferenze, con quattro voti ciascuno per Balata e Veltroni. Nell’ultima,ha ottenuto 15 voti a favore rispetto ai 5 a di Veltroni.Chi è, ildellaBSky ricorda:“cresce come dirigente al Vicenza Calcio, ricoprendo diversi ruoli fin dalla metà degli Anni Novanta. Nominato Direttore Generale diB sotto la presidenza Abodi, è stato anche Direttore Generale del Vicenza fino al 2022 e ha ricoperto lo stesso ruolo per laPro”.