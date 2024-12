Pedri cerca disperatamente di aiutare il Barcellona a cambiare forma dopo altri punti persi

Leggi su Justcalcio.com

Il centrocampista del dice che il club deve riprendersi la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Leganes domenica. Un gol iniziale di Sergio Gonzalez al quarto minuto si è rivelato decisivo poiché il non è riuscito a ottenere una vittoria per la quinta volta nelle ultime sei partite della Liga. Durante questo periodo deludente, il è riuscito a raccogliere solo cinque su 18 possibili, lasciando scivolare via il vantaggio in testa alla classifica. Ora sono a pari con l'Atletico Madrid, che affronteranno il prossimo fine settimana, e si trovano solo un punto davanti al Real Madrid. Entrambi i club del Real hanno ancora una partita in mano.