Top&Flop – Udinese-Napoli | Gran vittoria in rimonta per gli azzurri

Il, dopo il doppio passo falso con la Lazio, riprende la sua corsa verso l’alta classifica e batte per 3-1 l’. Buon primo tempo del, ma non eccezionale che glichiudono in svantaggio immeritato. Ma nel secondo tempo, così come visto nell’ultimacol Torino, ilcostruisce tante occasioni da rete. Tante azioni in verticale che hanno sorpreso e infilato la difesa dell’. Neres ha spaccato la gara con le sue giocate non facendo rimpiangere Kvaratskhelia.TopNel, nellacon i friulani, buona prova per tanti calciatori. Citiamo Olivera (per i tanti inserimenti offensivi), Lobotka (per le solite geometrie), Meret (per le uscite e per il rigore parato) e Simeone (bellissimo l’assist per il gol di Anguissa). Ma il top della partita delè senza dubbio David Neres.