Sinigaglia esaurito per il Como Fabregas punta sull’ex | confermato Belotti

Partita tra deluse, oggi alle 18 frae Roma. Le due squadre stanno giocando sotto le loro aspettative. Si trovano nella colonna destra della classifica, insieme ad altri team, racchiusi in pochissimi punti. I lariani, anche dopo il pareggio di Venezia, devono fare i conti con gli infortunati. "Sala si è fatto male nell’ultima partita e non abbiamo sostituti in quel ruolo, posso scegliere adattandone uno fra Iovine e Goldniga, che mi dà maggiore sicurezza in fase difensiva - analizza-. A centrocampo Sergi è pronto, ma ha solo 10/15’ nelle gambe, lo metterò alla fine e spero di fargliene giocare 60’ contro l’Inter". In mediana dovrebbero partire Mazzitelli e Da Cunha, ma anche Egelhardt ha qualche chance di iniziare. "Il giovane tedesco è un investimento della società, sta crescendo di partita in partita, e sta sostituendo bene Perrone.